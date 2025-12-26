Chiavari: al San Francesco il concerto “Va pensiero, sull’ali dorate”

Da Comunicazione Villaggio del ragazzo

E’ ormai una piacevole tradizionale il Concerto di Natale proposto dall’associazione Simon Boccanegra, in collaborazione con il Comune, l’Opera Diocesana Madonna dei Bambini e Stella dell’Evangelizzazione. L’appuntamento è per venerdì 26 Dicembre alle 17, presso l’auditorium San Francesco di Chiavari, dove L’Orchestra Chiavari Classica, diretta dal M° Francesco Gardella e il Coro Lirico Quadrivium, diretto dal M° Giovanni Battista Bergamo, proporranno “Va pensiero, sull’ali dorate”: «Il concerto offrirà un viaggio emozionante attraverso le opere più amate di Bellini, Leoncavallo, Puccini e Verdi, che hanno reso la grande opera italiana un punto di riferimento per la musica di tutto il mondo» spiega il M° Gardella.

