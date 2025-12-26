Chiavari: la Befana, invitata da Promotur, chiuderà le festività in piazza Matteotti

L’Epifania tutte le feste si porta via. Quest’anno cade di martedì, prolungando di fatto il primo fine settimana dell’anno. Epifania: festa religiosa che ricorda inoltre l’omaggio dei re magi a Gesù bambino. Il 6 gennaio ricorre anche il tradizionale arrivo della Befana, donna anziana dal naso adunco che si sposta volando su una scopa e ha in spalla un grosso sacco pieni di leccornie da regalare ai bambini.

A Chiavari l’arrivo della Befana è organizzato dalla Promutur e si svolgerà in piazza Matteotti. L’agilissima vecchina distribuirà dolciumi, accompagnata da una colonna sonora musicale e dalle richieste dei bambini, scatenati ma dubbiosi che la Befana esista davvero; l’importante è che la sua rappresentazione distribuisca dolcetti autentici; fortunatamente lo sono.

» leggi tutto su www.levantenews.it