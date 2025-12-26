E’ considerato il “Sinner della Valbormida”: Elia Ruffino, classe 2009, è una promessa del tennis

Carcare. E’ nato con la racchetta e la sua grande passione lo sta portando ad alti livelli: il giovane studente carcarese Elia Ruffino, classe 2009, gioca a tennis fin dalla tenera età, quando ha iniziato il suo percorso sportivo sui campi casalinghi del Tc Biancorosso. Ben presto la sua determinazione ha fatto emergere una stoffa da campione, fino ad arrivare alla serie A1 dove ha militato quest’anno con il Park tennis Club di Genova per cui è tesserato.

Gli amici lo considerano il “Sinner della Valbormida“, un ragazzo davvero promettente che ai campionati italiani Under 16 ha disputato i quarti di finale (arrivando ad essere annoverato tra primi 8 in Italia) nel singolo e si è giocato la semifinale in doppio.

Sempre con il Park ha partecipato ai campionati U 16 a squadre fino alla fase di macroarea.

