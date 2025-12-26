Emergenza casa ignorata dalla Legge di Bilancio 2026, la denuncia del Sunia: “Alla Spezia una crisi senza risposte“

La Legge di Bilancio 2026 segna un nuovo passo indietro sul diritto all’abitare. Nei giorni che precedono la fine dell’anno a sostenerlo con forza è il Sunia della Liguria che denuncia come con l’approvazione della manovra, il Governo conferma la scelta di non affrontare in modo strutturale l’emergenza casa, una crisi che coinvolge migliaia di famiglie in tutta Italia e che alla Spezia assume contorni particolarmente drammatici.
I numeri diffusi dal sindacato degli inquilini raccontano di un territorio spezzino in cui risultano 500 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sfitti e da riattare, abitazioni che potrebbero essere destinate in tempi rapidi a famiglie in difficoltà. A questi si aggiungono 1.700 appartamenti privati vuoti, mentre cresce la domanda di case a canoni sostenibili. Intanto 2.082 famiglie sono in graduatoria per un alloggio pubblico, spesso esposte al rischio di sfratto senza alternative concrete.