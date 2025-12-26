Genoa, forcing per Perin: c’è l’ok del giocatore, tocca alla Juve

Ci sono novità importanti sull’operazione che il Genoa sta conducendo per il ritorno di Mattia Perin. Il club, infatti, sta proseguendo con insistenza la trattativa e ci sono gli spiragli di una buona riuscita. Da ciò che risulta, nonostante il forte legame con il mondo Juve, è in cerca di maggior minutaggio e ha accettato l’idea di tornare a Genova. Quindi, lato giocatore, il discorso sarebbe concluso positivamente.

Ancora da attendere per il via libera definitivo bianconero. La Vecchia Signora sta sondando delle alternative per il ruolo di vice Di Gregorio. Una volta trovata una affidabile, si passerà alla formalizzazione del ritorno in rossoblù del portiere classe 1992.

» leggi tutto su www.genova24.it