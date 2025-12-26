“Once Pirates Always Pirates”, un libro dedicato alla storica franchigia di football americano

Albisola Superiore. Con tutto il football di dicembre giocato in Italia e quello trasmesso in televisione, spesso e volentieri ci si dimentica di fare un regalo a quell’amico che si conosce come le proprie tasche ma che di fatto lo si frequenta solo nelle rare chat di football, oppure al campo di allenamento tra strattoni e gelo che ti permetta nelle ossa. Ecco che in soccorso per rimediare a queste mancanze arriva Andrea Compagnone con il suo primo libro dedicato ai Pirates 1984, franchigia storica del panorama football italiano, ma soprattutto a chi come Andrea vive con cuore e passione la vita da ex giocatore e ora membro del front office.

Siamo sugli spalti del Pirates Field sferzato come spesso accade a dicembre da una tramontata gelida, ma il cuore quando si affronta il discorso football americano pulsa e irradia calore a tutti i muscoli.

Buongiorno Andre dove nasce l’idea di scrivere ‘Once Pirates Always Pirates’?

“L’idea nasce dal bisogno di non disperdere una storia lunga più di quarant’anni, fatta di persone, sacrifici, campi fangosi, trasferte infinite e amicizie che vanno ben oltre il football. I Pirates 1984 non sono solo una squadra, ma una comunità. Scrivere questo libro è stato un modo per restituire memoria a tutto ciò che spesso resta fuori dai tabellini e dalle cronache: lo spirito, l’identità e il senso di appartenenza”.

» leggi tutto su www.ivg.it