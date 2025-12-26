Riva Trigoso si aggiudica il derby dei cimenti con Alassio: 276 partecipanti contro 195

Ancora una volta, oggi, il cimento del Bagnun a Riva Trigoso, ha vinto il derby con Alassio: 276 partecipanti contro 195. Stesse condizioni di tempo, stesso picco influenzale.
Franco Po, presidente dell’associazione organizzatrice dice: “Grande successo del cimento invernale del Bagnun di Riva Trigoso che stamane ha visto 276 persone tuffarsi nonostante il freddo con temperatura esterna di 10 gradi e dell acqua a 16 gradi. Il numero di partecipanti fa si che il tuffo fuori stagione di Riva Trigoso diventi con il cimento di Alassio un punto di riferimento per il messaggio di una ‘Liguria balneare tutto l’anno’”.