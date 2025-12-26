Sampdoria – Reggiana, Gregucci: “Chi partirà è stato preparato con un unico denominatore: lavorare per la squadra”

Genova. Vigilia di Sampdoria – Reggiana. Mister Gregucci parla sul canale ufficiale blucerchiato: “È una gara molto delicata con un avversario che ha il dente avvelenato e che fa prestazioni solide quando è chiamato a portare a casa il risultato. Quindi sarà una gara da leggere bene, da avere giusti atteggiamenti, comportamenti, quindi quello che ho sempre detto. Ogni gara sarà per noi determinante. La Reggiana è un avversario difficile, scorbutico, che conosce la categoria, quindi dovremmo farci trovare pronti per leggere bene le situazioni”.

La squadra è cresciuta, qualche risultato è arrivato, ma Gregucci è consapevole: “Siamo sempre sotto, quindi non basta. Dovremo cercare ancora di trovare migliori soluzioni. Per tirarci fuori bisogna fare prestazioni ancora migliori. Dobbiamo migliorare ancora tanti parametri”.

