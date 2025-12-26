Turismo: Santo Stefano porta i “foresti” in Riviera, nonostante il richiamo della montagna

Ieri, Natale, la Riviera sembrava deserta, oggi i primi arrivi. Nonostante il richiamo della montagna, i viaggi in Paesi caldi, il picco di influenza. “Natale con i tuoi, Santo Stefano dove vuoi”, potrebbe essere questo l’adattamento ai giorni nostri di un antico proverbio. Dice una turista sulla spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita: “Il mare è incantevole anche in inverno; soggiorniamo con la famiglia qui fino alla sera del 6 gennaio in un appartamento preso in affitto. Dedicheremo anche una giornata a Genova e al suo acquario che i bambini vogliono visitare”. Aperte dai proprietari, anche molte seconde case, magari con soggiorni limitati fino a venerdì 2 gennaio. Tuttavia la presenza di turisti, anche stranieri richiamati da un minor costo della vita e dal mare, si noterà fino al 7 gennaio. Poi un periodo letargo, interrotto dai fine settimana soleggiati, che si protrarrà fino a Pasqua (5 aprile).

» leggi tutto su www.levantenews.it