A Celle Ligure un pomeriggio all’insegna di adrenalina, solidarietà e divertimento: il 28 dicembre il Motorshow di Vanni Oddera

Celle Ligure. Un pomeriggio all’insegna dell’adrenalina, della solidarietà e del divertimento per grandi e piccoli. Domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 14, il centro di Celle Ligure ospiterà il Motorshow con Vanni Oddera, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di eventi invernali.

Protagonista assoluto sarà Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e ideatore della Mototerapia, che porterà in scena due spettacolari esibizioni acrobatiche in piazza Sisto IV, previste alle ore 15 e alle ore 18. Prima dello show, dalle ore 14, la piazza si animerà con mototerapia e jeepterapia, iniziative inclusive dedicate in particolare ai più piccoli, insieme agli stand delle forze dell’ordine e delle forze armate.

» leggi tutto su www.ivg.it