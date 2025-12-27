La giornata di domenica 28 dicembre chiude la 35ª edizione, iniziata a Natale per quattro giorni di fila, del Presepe Vivente di Equi Terme, che trasforma il borgo della Valle del Lucido in un suggestivo teatro a cielo aperto. Il presepe è visitabile sempre dalle ore 18 alle 21, con oltre cento figuranti lungo il percorso tra botteghe, locande e scene di vita quotidiana. Il momento centrale resta la Natività nella Grotta della Buca, cuore simbolico della rappresentazione. Alle 21 è in programma lo spettacolo di fuochi d’artificio, pensato come segno celebrativo e augurale per salutare la 35ª edizione di una manifestazione costruita sul volontariato e sul forte legame con la comunità locale.

L’articolo A Equi cala il sipario sul presepe vivente con i fuochi d’artificio di domenica sera proviene da Città della Spezia.

