A Millesimo si riconferma il Baratto amministrativo: sconti ai volontari sui tributi comunali anche per il 2026

Millesimo. Volontari all’opera in cambio di sgravi fiscali su TARI e IMU, per il sindaco Francesco Garofano “un modello che unisce cura del bene comune e sostegno ai cittadini”.

Si è conclusa con un bilancio positivo la prima fase dell’iniziativa del “Baratto Amministrativo”, la pratica virtuosa di cittadinanza attiva promossa dall’Amministrazione Comunale di Millesimo. Il progetto, che ha visto protagonisti una decina di cittadini volontari nel periodo compreso tra luglio e novembre, si conferma uno strumento vincente per la cura del territorio e il rafforzamento del legame tra istituzioni e comunità.

