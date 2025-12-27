Accende i fornelli sotto la moka e il fumo invade l’appartamento

Principio di incendio questa mattina all’alba presso un edificio di Salita Castelvecchio sulla collina di San Venerio. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate all’interno di un edificio al secondo piano di una palazzina poco dopo che l’inquilino, un uomo di sessant’anni, aveva acceso i fornelli sotto la macchina del caffé. A prendere fuoco forse alcuni teli.

Sarebbero stati alcuni vicini a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco alla vista del fumo. Gli uomini e le donne del comando provinciale sono arrivati con un’autopompa e un’autoscala bonificando l’appartamento dal fumo. Sul posto anche la Polizia di Stato e un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Spezia. L’uomo, pur sotto shock, non ha avuto bisogno di accertamenti presso il pronto soccorso ed è rientrato in casa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com