Accusati di finanziare Hamas tramite associazioni di beneficenza pro Palestina: nove persone arrestate

Liguria. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro attraverso associazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Eseguite misure cautelari nei confronti di nove indagati, destinatari tutti della custodia in carcere, e di tre associazioni.

Tra gli arrestati, considerato ai vertici della “cellula” di Hamas in Italia c’è anche il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Secondo l’ipotesi accusatoria, Mohammad Hannoun e alcuni suoi stretti collaboratori hanno costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni operano, per mezzo dell’Associazione benefica in solidarietà con il popolo palestinese, che ha sede a Genova, nella raccolta di fondi destinati in tutto o in parte a detta organizzazione terroristica. Lo scorso anno Hanonun era finito nella black list del dipartimento del tesoro americano proprio perché accusato di essere, attraverso la sua associazione, un finanziatore di Hamas. Hannoun era già stato indagato negli anni Duemila dalla procura di Genova perché finanziava gli orfani dei martiri di Hamas. L’inchiesta è stata archiviata e solo recentemente riaperta.

