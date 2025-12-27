Alassio accende il 2026: musica, festa ed emozioni con i concerti di San Silvestro e Capodanno e lo spettacolo pirotecnico sul mare

Alassio si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con tre appuntamenti di grande richiamo nell’ambito di Alassio Christmas Town, la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune e arricchita anche dai numerosi eventi organizzati dagli altri Assessorati.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 22 in Piazza della Libertà andrà in scena il Concerto di San Silvestro, una serata di musica e divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del 2026. Protagonista sul palco la band Max Fly, con un coinvolgente repertorio dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, accompagnati dalla voce di Elena Ferretti, finalista di The Voice Senior. Il concerto è ad accesso libero, pensato per far ballare e cantare tutta la piazza fino al conto alla rovescia di fine anno.

