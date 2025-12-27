Aulla, il sindaco contro la segretaria Pd: “Irresponsabile chiedere l’uscita dalla maggioranza”. I consiglieri confermano la fiducia

“Inaccettabile ed irresponsabile la richiesta della segretaria del Pd di invitare i miei consiglieri comunali iscritti al partito ad esprimere la sfiducia che paralizzerebbe l’attività amministrativa della città di Aulla”. Il sindaco Roberto Valettini replica così alla decisione del Pd il quale, in seguito alla elezione alla presidenza della Provincia di Roberto Valettini con il sostegno e il voto del centrodestra, ha invitato i consiglieri del Pd nella maggioranza di centrosinistra che sostengono a palazzo civico il sindaco aullese a sfiduciarlo e ad andare all’opposizione. Prende posizione e accusa a sua volta Valettini: “Tanto più in un momento di realizzazioni importanti come la Casa della Salute, le case Erp, le congiunzioni viarie e pedonali tra la Ragnaia ed Aulla e Quartiere Gobetti ed Aulla: opere attese da decenni. Un’ingerenza ed un’invasione di campo assolutamente folle, che proviene da un partito verso istituzioni elette dal popolo. Se c’è qualcuno che dovrebbe essere sfiduciata è lei, la segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi che non ha voluto, non ha saputo mediare senza lacerare il partito, senza comporre, com’era suo dovere e come le era stato richiesto da tempo. Per eccessiva correttezza e per rispetto non entro in quello che è stato il percorso profondamente sbagliato del partito perché se lo facessi, la segretaria dovrebbe solo vergognarsene. L’epilogo è stato fallimentare e chi ne porta la responsabilità dovrebbe correttamente, conseguentemente contenersi. I consiglieri aullesi iscritti al PD hanno accompagnato il sindaco in tutto il percorso delle scelte effettuate, dalle preventive informazioni degli incontri, alla condivisione della scelta, alla sottoscrizione della candidatura e, debbo ritenere, al voto finale. Ripeto, è la segretaria che ha sbagliato tutto, se ne faccia una ragione! Ora basta – conclude Valettini -, il governo di una città è più importante delle beghe, dei risentimenti, dell’acredine e della biliosità di chi ha perso”. Nel frattempo i consiglieri di centrosinistra di Aulla si schierano con il loro sindaco: “Il gruppo consigliare di maggioranza di Aulla (Aulla nel Cuore) smentisce con fermezza le notizie false e fuorvianti apparse sulla stampa – dichiarano i consiglieri – Per correttezza e trasparenza verso i cittadini, si ribadisce che tali notizie sono totalmente infondate: il gruppo consiliare di Aulla è compatto, unito e pienamente al fianco del sindaco Roberto Valettini. Al sindaco Valettini viene altresì confermata la piena fiducia politica e amministrativa, nel suo ruolo di sindaco di Aulla. Ogni tentativo di alimentare divisioni inesistenti o di diffondere informazioni non veritiere viene respinto con decisione. L’amministrazione prosegue il proprio lavoro con serietà, coesione e senso di responsabilità, concentrata esclusivamente sul bene della comunità e sul rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”.

