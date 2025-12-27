Aurelio torna ed è titolare. Nagy in regia, chance per Lapadula

L’ultima del 2025, in casa, in uno scontro diretto da dentro o fuori. Lo Spezia torna in campo e contro il Pescara davvero non può permettersi di sbagliare, al di là delle assenze e di un mercato pronto a cominciare e che già inizia a muoversi con le prime voci. Archiviati i due ko di fila con Modena e Frosinone, la squadra di Donadoni si prepara all’ultima gara dell’anno consapevole delle assenze di Salvatore Esposito e di Filippo Bandinelli, elementi fondamentali nel reparto più in difficoltà: il centrocampo.

Toccherà ad Adam Nagy la regia della squadra, con Cassata alla sua destra e Kouda, che ha una grande chance, sul centro-sinistra. In panchina Pietro Beruatto, opzione per il ruolo di mezzala, ma unico cambio sulla corsia sinistra, dove si candida al ritorno Peppe Aurelio, con Vignali confermato a destra. In difesa, dopo oltre due mesi, si torna al trio dei titolarissimi: con capitan Hristov ecco Wisniewski e Mateju, davanti a Mascardi. Davanti, riecco Lapadula, dopo i pochi minuti delle ultime. Con lui c’è Artistico, con Soleri, Vlahovic e Di Serio pronti a subentrare.

