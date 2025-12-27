Borghetto Santo Spirito, creatività, storie e note: il 29 dicembre tre eventi da non perdere

Borghetto Santo Spirito. Il 29 dicembre 2025 Borghetto Santo Spirito si prepara a vivere una giornata ricca di eventi culturali e musicali, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra creatività, conoscenza e spettacolo.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 16.00 presso la Biblioteca civica, con il laboratorio creativo “D’Inverno”, dedicato a bambini e bambine dai 6 anni. Un’attività pensata per stimolare fantasia ed espressione attraverso il tema dell’inverno, in un contesto accogliente e educativo.

