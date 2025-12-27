Botti di Capodanno, le associazioni animaliste ai genovesi: “Fateli con le bottiglie di spumante”

Genova. Le associazioni GAIA Animali e Ambiente, LAV, U.N.A. Uomo Natura Animali e Animalisti Genovesi preso atto della sospensione cautelare dell’Ordinanza Comunale che vietava i cosiddetti “botti” da parte del TAR Liguria, invitano i cittadini genovesi a fare una libera scelta di civiltà e rispetto verso se stessi, l’ambiente e gli animali.

Non acquistare materiali esplodenti di qualsiasi genere, anche se legali, non utilizzarli se già acquistati, eviteranno così di recare gravi danni alla fauna selvatica, agli animali domestici, all’ambiente e disturbo a tante persone fragili.

