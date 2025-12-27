Calcio/ Samp, il 2025 si chiude con tre punti d’oro contro la Reggiana

La Sampdoria batte la Reggiana 2-1 allo stadio Ferraris e, per la prima volta in stagione, esce dalla zona calda della classifica. Un successo pesante, arrivato in rimonta, che consente ai blucerchiati di salire a 17 punti e di agganciare lo Spezia, anch’esso vittorioso in questo turno di campionato.

Gregucci sceglie il 3-4-2-1 per affrontare la gara, con Ghidotti tra i pali e una linea difensiva composta da Hadzikadunic, Abilgaard e Venuti. A centrocampo agiscono Depaoli, Conti, Henderson e Giordano, mentre alle spalle di Coda trovano spazio Pafundi e Cherubini.

