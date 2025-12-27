Camogli: grande successo per la Tombola, il ringraziamento della Pro Loco

Da Comunicazione Pro Loco Camogli

Si è svolta oggi, sabato 27 dicembre, la Tombola Camoglina, l’evento che ha animato il pomeriggio del borgo richiamando una folla entusiasta di residenti e visitatori. La Pro Loco di Camogli desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti che, con la loro energia e il loro entusiasmo, hanno reso questa giornata speciale. L’ampia adesione ha confermato il valore di questo appuntamento come momento chiave dell’aggregazione cittadina durante le festività. “Siamo felici di aver visto così tante persone riunite per la Tombola Camoglina,” dichiarano i rappresentanti della Pro Loco.

