Capodanno: appello delle associazioni animaliste “Non sparate botti”

Da Gaia Animali; Uomo Natura e Animali; Animalisti genovesi

Le associazioni GAIA Animali e Ambiente, LAV, U.N.A. Uomo Natura Animali e Animalisti Genovesi preso atto della sospensione cautelare dell’Ordinanza Comunale che vietava i cosiddetti “botti” da parte del TAR Liguria, invitano i cittadini genovesi a fare una libera scelta di civiltà e rispetto verso se stessi, l’ambiente e gli animali. Non acquistare materiali esplodenti di qualsiasi genere, anche se legali, non utilizzarli se già acquistati, eviteranno così di recare gravi danni alla fauna selvatica, agli animali domestici, all’ambiente e disturbo a tante persone fragili.

“Dopo avere apprezzato l’Ordinanza della Sindaca del 18 dicembre scorso sosteniamo ora l’emanazione di un nuovo efficace provvedimento da parte dell’amministrazione comunale a tutela dei cittadini e delle altre forme di vita che popolano la nostra città. – dichiarano congiuntamente le associazioni animaliste – Rispetto al TAR, di cui rispettiamo le decisioni, riteniamo che la vera priorità sarebbe di evitare ferimenti di persone, incendi, traumi e morte di animali, danni all’ambiente patrimonio di tutti e non tanto gli interessi economici di poche aziende.

» leggi tutto su www.levantenews.it