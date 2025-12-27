COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Chiavari: è deceduta l’avvocato Fernanda Contri, un lutto cittadino

Chiavari: è deceduta l’avvocato Fernanda Contri, un lutto cittadino

Cittadella di Chiavari, vecchio tribunale, polo museale

E’ mancata all’ospedale di Rapallo l’avvocato Fernanda Contri, personaggio di grande spessore che ha ricoperto incarichi ai vertici della gerarchia giuridica e istituzionale dello Stato. Era stata anche ministro e prima donna a entrare nella Corte costituzionale. Era stata anche una sportiva e campionessa di lancio col peso. Abitava a Chiavari alla cui vita ha sempre partecipato attivamente e con semplicità; persona alla mano, sempre disposta a dialogare con tutti. Sempre in prima linea nella difesa delle donne e dei deboli. Il suo decesso rappresenta un lutto cittadino.

» leggi tutto su www.levantenews.it