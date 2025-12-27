Chiavari: è deceduta l’avvocato Fernanda Contri, un lutto cittadino

E’ mancata all’ospedale di Rapallo l’avvocato Fernanda Contri, personaggio di grande spessore che ha ricoperto incarichi ai vertici della gerarchia giuridica e istituzionale dello Stato. Era stata anche ministro e prima donna a entrare nella Corte costituzionale. Era stata anche una sportiva e campionessa di lancio col peso. Abitava a Chiavari alla cui vita ha sempre partecipato attivamente e con semplicità; persona alla mano, sempre disposta a dialogare con tutti. Sempre in prima linea nella difesa delle donne e dei deboli. Il suo decesso rappresenta un lutto cittadino.

