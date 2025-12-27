“Christmas Moments” a Loano: concerti, spettacoli per bambini, laboratori, mercatini e pattinaggio su ghiaccio

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.
Lunedì 29 dicembre alle 17.45 in piazza Italia c’è “Aspettando Universo in Rosa Christmas Edition”, un pomeriggio musicale con giovani talenti locali. Sul palco di fronte a Palazzo Doria si esibiranno alcune delle nuove voci più interessanti dell’attuale panorama musicale e cioè Sharon Costa, Viola Maldarizzi, Francesca Lina, Anoraa.