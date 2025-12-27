“Alla luce della candidatura del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, alla presidenza della Provincia di Massa-Carrara, avvenuta in aperto contrasto con la decisione assunta dalla Direzione territoriale del Partito Democratico, e della conseguente sospensione del sindaco dal partito, il Partito Democratico chiarisce ufficialmente la propria posizione politica all’interno del Consiglio comunale di Aulla” scrivono dalla segreteria provinciale del Pd. ” Il Partito Democratico – si legge nella nota – non riconosce più l’attuale amministrazione comunale come espressione della propria maggioranza politica. Viene pertanto meno ogni presupposto politico che ha finora legato il PD all’azione di governo del Comune di Aulla. Per queste ragioni, il Partito Democratico ha formalmente richiesto alle consigliere e ai consiglieri comunali iscritti al PD di assumere una posizione chiara e coerente, procedendo alla costituzione di un Gruppo consiliare autonomo “Partito Democratico”, da collocare all’opposizione dell’attuale amministrazione comunale. Contestualmente, è stata richiesta l’attivazione delle procedure per la protocollazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Roberto Valettini, quale atto politico conseguente e necessario rispetto alla rottura ormai evidente tra il sindaco e il Partito Democratico. La chiarezza politica, il rispetto delle decisioni collettive e la coerenza con i valori del Partito Democratico – concludono i dem – rappresentano elementi imprescindibili per ristabilire un corretto rapporto con la cittadinanza e con le istituzioni locali”.

L’articolo Crisi politica ad Aulla, il Pd fuori dalla maggioranza: “Consiglieri passino all’opposizione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com