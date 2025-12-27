Donadoni punta al 4-3-3: “Ma servono attaccanti diversi”

“Per avere la chance di cambiare servono giocatori che abbiano alcune caratteristiche. Se giochi con tre davanti e poi hai Artistico, Di Serio, Vlahovic, Soleri e Kapadula di questo ne devi far giocare solo uno perché non giocano sugli esterni. Se giochi con una difesa a quattro ci voglio altri giocatori”. Lo ha detto Roberto Donadoni parlando della sessione di mercato che inizierà tra pochi giorni. Il tecnico gradirebbe per giocare con il 4-3-3 ma al momento si scontra con una rosa costruita per il 3-5-2.

