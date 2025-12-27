COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Finanziamenti ad Hamas, Bucci: “Indagini di grande professionalità”

Finanziamenti ad Hamas, Bucci: “Indagini di grande professionalità”

bucci sorride

Liguria. “Desidero ringraziare gli inquirenti che hanno lavorato alla complessa operazione antiterrorismo, portando alla luce un’intensa attività criminosa che aveva preso campo sul territorio ligure e a Genova in particolare”, con queste parole il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha commentato l’operazione congiunta di polizia e Guardia di finanza che ha portato all’arresto di nove persone, accusate di aver finanziato l’organizzazione Hamas tramite tre associazioni

“Non è la prima volta che la professionalità della nostra magistratura e delle nostre forze dell’ordine, in questo caso con un’ottima collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, consente di sventare i tentativi di pericolose organizzazioni sovversive”, aggiunge.

» leggi tutto su www.ivg.it