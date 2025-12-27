Finanziamenti ad Hamas, Bucci: “Indagini di grande professionalità”

Liguria. “Desidero ringraziare gli inquirenti che hanno lavorato alla complessa operazione antiterrorismo, portando alla luce un’intensa attività criminosa che aveva preso campo sul territorio ligure e a Genova in particolare”, con queste parole il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha commentato l’operazione congiunta di polizia e Guardia di finanza che ha portato all’arresto di nove persone, accusate di aver finanziato l’organizzazione Hamas tramite tre associazioni

“Non è la prima volta che la professionalità della nostra magistratura e delle nostre forze dell’ordine, in questo caso con un’ottima collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, consente di sventare i tentativi di pericolose organizzazioni sovversive”, aggiunge.

