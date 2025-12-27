Il restaurato Teatro Quartieri di Bagnone è pronto: presentata la stagione teatrale

Fino a lunedì 29 dicembre c’è la possibilità di assicurarsi un posto per la nuova stagione teatrale del Teatro Quartieri di Bagnone, che riapre al pubblico dopo lavori di ristrutturazione e presenta un cartellone articolato e ambizioso, capace di coniugare drammaturgia contemporanea, teatro civile, musica d’autore e sperimentazione artistica. La stagione è promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bagnone.

Il sipario si alza venerdì 9 gennaio con “Gin Game“, la commedia premio Pulitzer del drammaturgo statunitense Donald L. Coburn, interpretata da Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, diretta da Giovanni Francese: una raffinata commedia di solitudine e vecchiaia. Segue giovedì 15 gennaio, in prima regionale, “Offro io” di Antonella Questa, spettacolo ironico che l’autrice definisce come un “invito a riflettere sul rapporto che abbiamo con i soldi, i nostri e quelli altrui” e che tornerà in scena il 16 gennaio a Lerici.

