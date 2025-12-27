Imperia, il Sappe: “Detenuto tenta il suicidio in carcere: la polizia penitenziaria gli salva la vita. È la seconda volta”

Imperia. “Ancora un tentativo di suicidio sventato grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria. È accaduto nella Casa Circondariale di Imperia, in via Giacomo Agnesi, dove un detenuto di nazionalità marocchina ha tentato di togliersi la vita all’interno della propria cella. Gli agenti sono riusciti a salvarlo, evitando una tragedia. Per l’uomo si tratta del secondo episodio analogo”. A ricostruire quanto avvenuto sono Vincenzo Tristaino e Giuseppe Giangrande, rispettivamente segretario nazionale per la Liguria e segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).

“Il detenuto – spiegano i sindacalisti – ha tentato di impiccarsi utilizzando un cappio rudimentale. L’agente di sezione si è immediatamente accorto del gesto e, con il supporto di altri colleghi, è intervenuto prontamente riuscendo a trarlo in salvo”.

