“La magia del Natale a Borgio Verezzi”: tanti gli eventi per bambini e famiglie nel periodo natalizio

Borgio Verezzi. Il progetto comunale “La Magia del Natale a Borgio Verezzi”, realizzato anche grazie al contributo ottenuto dalla Regione Liguria tramite i fondi del FUNT 2025 del Ministero del Turismo dedicati alla realizzazione di eventi ed iniziative natalizi, comprende ben quattro appuntamenti dedicati a bambini e famiglie e tutti ad ingresso libero:

Si comincia lunedì 29 dicembre al Teatro Gassman alle ore 16, con lo spettacolo Pinocchio: un’ora di puro divertimento (e non solo) con l’istrionico Daniele Debernardi de Il Teatro dell’Erba Matta e i suoi originalissimi pupazzi, scenografie e musica – al termine dello spettacolo, merenda gratuita per tutti.

» leggi tutto su www.ivg.it