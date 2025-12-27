COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

La sindaca Salis in visita al presepe di Pentema

La sindaca Salis in visita al presepe di Pentema

Generico dicembre 2025

Genova. Questa mattina la sindaca della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha visitato il tradizionale presepe di Pentema, che quest’anno festeggia trent’anni ed è diventato una delle rappresentazioni della Natività più suggestive e identitarie di tutto il territorio genovese.

Durante la visita, la sindaca ha potuto ammirare le tante scene che animano il borgo, con oltre cento statue a grandezza naturale, realizzate con cura e passione dai volontari e dagli abitanti del paese, che ogni anno trasformano Pentema in un Presepe a cielo aperto, capace di richiamare migliaia di visitatori.

» leggi tutto su www.genova24.it