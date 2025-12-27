Landini Lerici ko all’overtime a Corneliano, onore delle armi anche per Golfo e Femminile

Non è sufficiente alla Gino Landini Lerici una prestazione maiuscola né il raggiungimento del tempo supplementare, a Corneliano d’Alba, dove alla fine il Campus Piemonte la spunta di 6 punti. “I ragazzi sono stati veramente bravi a recuperare lo svantaggio accumulatosi nel primo quarto – ha commentato al termine coach Marco Corsolini – con un parziale di 10-0 che ha consentito loro di avvicinare a un solo punto i piemontesi al riposo. Sulla stessa falsariga s’è sviluppato un po’ il secondo tempo, purtroppo loro hanno avuto qualcosina in più nell’extra-time, nonostante Giachetti abbia toccato i 19 punti. Senza dubbio resta l’onore delle armi”.

