Le Grazie apre l’anno con il cimento fra goliardia, cioccolata calda e vin brûlé

Anche quest’anno tutto è pronto a Le Grazie per celebrare il Cimento di Ria. Come ogni mattina del primo giorno dell’anno, un consistente manipolo di temerari si ritroverà sul pontile per sfidare il freddo e e augurarsi un anno ricco di soddisfazioni. Un tuffo benaugurale che si ripete per la diciassettesima volta e riveste anche un’occasione per tanti amanti del borgo che riescono a raggiungere la località per uno scambio di saluti con amici e parenti e poi partecipare a quello che è il tuffo più atteso. Come sempre l’iniziativa è curata da un gruppo di residenti che trovano all’appoggio delle associazioni del territorio per tutte le attività collaterali, dalla sicurezza garantita dalla locale Pubblica Assistenza all’offerta di cioccolata calda e vin brûlé da parte della Pro Loco. Tutto è partito anni fa da un’iniziativa goliardica di un gruppo di amici, poi con il tempo è diventata una delle tradizioni più importanti per il borgo che richiama sempre turisti e curiosi. Ovviamente l’invito è aperto a chiunque infatti tutti possono partecipare al tuffo. E come ogni anno non mancherà la musica: sarà DJ CRIS ad allietare i presenti. L’appuntamento dunque è per il primo gennaio al e pontile dei traghetti a partire dalle dalle 11:30 con conta dei presenti e tuffo a mezzogiorno in punto.

