Meteo, sulla Liguria sole per tutto il weekend: temperature in aumento e venti in attenuazione

Liguria. Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo sulla nostra regione con temperature in aumento. Secondo il Centro Limet, oggi sabato 27 dicembre avremo tempo soleggiato ovunque a parte qualche nube bassa o brume sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.

Venti tra moderati e forti da nord al mattino tra genovese occidentale e savonese, lato costa, in lenta attenuazione in giornata, per il resto venti deboli. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in calo nelle vallate interne, massime in generale aumento: sulla costa minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 11 e 16 gradi; all’interno minime tra -5 e 1 grado, massime tra 7 e 13 gradi.