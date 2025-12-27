Natale di emozioni al Circolo Tennis Follo tra arte, sport e giovani talenti

Un Circolo Tennis Follo spaziale. Così è intitolata la stupenda opera donata dal capitano di fregata Sergio Notti, appassionato di tennis e di pittura alla società della Cittadella dello Sport di via San Martino che ha deliziato i presenti, in occasione del Natale. E’ stata una serata emozionante ed entusiasmante quella organizzata dai dirigenti di casa dove tutti gli iscritti al Circolo Tennis Follo si sono scambiati i rituali auguri natalizi. A fare gli onori di casa il presidente Lina Ricciardone, il responsabile del circolo Maurizio Vallesi e il dirigente Sandra Ricciardone. Non poteva mancare alla splendida serata il sindaco di Follo Rita Mazzi e il neo assessore allo sport Corrado Vezzi.



La serata è stata l’occasione per premiare tutti i ragazzi della florida scuola di tennis follese sempre più in crescita e condotta dal maestro nazionale Emanuele Mamoli e dall’istruttrice di primo grado Alice Mazzucato. Piccoli talenti crescono, ma tra questi due stelle quali Ginevra Gambirasio, convocata nella rappresentativa ligure per la Coppa delle Regioni Under 10 e Melissa Neri che con le varie vittorie conquistate durante l’anno ha raggiunto l’incredibile classifica 4.1, strepitosa vista la giovane età.

