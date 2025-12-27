COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Nuovo corso per assistente bagnanti: al via a gennaio alla piscina di Sarzana

Nuovo corso per assistente bagnanti: al via a gennaio alla piscina di Sarzana

Fabio Vesuvio

La Federazione Italiana Nuoto annuncia l’attivazione del nuovo corso per Assistente Bagnanti presso la piscina di Sarzana, nel complesso dell’istituto Parentucelli Arzelà, con inizio previsto a gennaio 2026. Si tratta di un’opportunità formativa unica per tutti coloro che desiderano acquisire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e internazionale, indispensabile per lavorare in piscine, stabilimenti balneari e impianti sportivi. Le lezioni si svolgeranno presso la Piscina di Sarzana e saranno guidate da Mattia Valenti, allenatore e docente FIN con quattordici anni di esperienza nella formazione degli assistenti bagnanti, affiancato da Fabio Vesuvio, docente BLSD e primo soccorso con venti anni di attività nel settore. L’esperienza dei formatori, unita a un metodo didattico chiaro e coinvolgente, rende il percorso adatto sia ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro sia agli adulti interessati a conseguire una nuova certificazione professionale. Al termine del corso, oltre al rilascio della certificazione FIN–SIS qualificante, i partecipanti potranno accedere a concrete opportunità occupazionali, in particolare a contratti di lavoro stagionali estivi presso gli stabilimenti del litorale, grazie alla rete di collaborazioni attiva nella zona della Val di Magra. Un’occasione formativa che unisce competenze, sicurezza e prospettive professionali in un settore sempre più richiesto. Per ricevere il programma completo, conoscere i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione è possibile contattare direttamente l’istruttore responsabile al numero 338 322 4439, scrivere all’indirizzo e-mail finsalvamentovaldimagra@gmail.com oppure seguire la pagina Instagram @valdimagra_salvamento.

L’articolo A Equi cala il sipario sul presepe vivente con i fuochi d’artificio di domenica sera proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com