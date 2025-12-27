Nuovo corso per assistente bagnanti: al via a gennaio alla piscina di Sarzana

La Federazione Italiana Nuoto annuncia l’attivazione del nuovo corso per Assistente Bagnanti presso la piscina di Sarzana, nel complesso dell’istituto Parentucelli Arzelà, con inizio previsto a gennaio 2026. Si tratta di un’opportunità formativa unica per tutti coloro che desiderano acquisire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e internazionale, indispensabile per lavorare in piscine, stabilimenti balneari e impianti sportivi. Le lezioni si svolgeranno presso la Piscina di Sarzana e saranno guidate da Mattia Valenti, allenatore e docente FIN con quattordici anni di esperienza nella formazione degli assistenti bagnanti, affiancato da Fabio Vesuvio, docente BLSD e primo soccorso con venti anni di attività nel settore. L’esperienza dei formatori, unita a un metodo didattico chiaro e coinvolgente, rende il percorso adatto sia ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro sia agli adulti interessati a conseguire una nuova certificazione professionale. Al termine del corso, oltre al rilascio della certificazione FIN–SIS qualificante, i partecipanti potranno accedere a concrete opportunità occupazionali, in particolare a contratti di lavoro stagionali estivi presso gli stabilimenti del litorale, grazie alla rete di collaborazioni attiva nella zona della Val di Magra. Un’occasione formativa che unisce competenze, sicurezza e prospettive professionali in un settore sempre più richiesto. Per ricevere il programma completo, conoscere i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione è possibile contattare direttamente l’istruttore responsabile al numero 338 322 4439, scrivere all’indirizzo e-mail finsalvamentovaldimagra@gmail.com oppure seguire la pagina Instagram @valdimagra_salvamento.

