Più di trecento tifosi per spingere un Pescara ultimo della classe ma vivo e vegeto

Il Pescara arriva all’impegno impegno del Picco con numeri che fotografano un girone d’andata assai complicato, specialmente lontano dall’Adriatico. Gli abruzzesi non vincono in trasferta da tredici partite consecutive, un filotto negativo composto da sei pareggi e sette sconfitte. In caso di nuovo passo falso, la squadra potrebbe eguagliare – o superare – una delle peggiori strisce esterne della propria storia recente: l’ultimo precedente risale al periodo tra aprile 2006 e gennaio 2007, quando il club rimase per 14 gare senza successi fuori casa.

Il recente 2-1 sulla Reggiana ha però interrotto una serie poco confortante: prima di quel match, il Pescara non otteneva due vittorie consecutive in campionato da oltre quattro anni, precisamente dal gennaio-febbraio 2020. Un segnale di ripresa, seppur ancora fragile, che deve ora trovare continuità soprattutto in trasferta: Gorgone, tecnico dei pescaresi, è squalificato mentre l’esperto Olzer è recuperato e dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Saranno oltre 300 i tifosi ospiti che coloreranno il settore ospiti dello stadio: un buon numero considerando la posizione della squadra e la trasferta non certo comoda per distanza e logistica.

