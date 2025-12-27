COMMENTA
Processo per il crollo di Ponte Morandi, la sentenza arriverà dopo l’estate del 2026

Liguria. Il processo per il crollo del ponte Morandi non vedrà la sentenza di primo grado prima della fine dell’estate del 2026. Cominciato il 7 luglio 2022, ci vorranno quindi oltre quattro anni per sapere cosa deciderà il collegio composto dai giudici Paolo Lepri, Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori, rispetto alle pesantissime richieste dell’accusa (quasi 400 anni di carcere complessivi per  56 imputati).

E soprattutto, questo ormai appare certo, non sarà possibile – come speravano in molti a cominciare dai parenti delle vittime – avere la sentenza prima dell’ottavo anniversario della strage avvenuta il 14 agosto 2018.

