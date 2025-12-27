Rapallo: la maratona del confuoco e i buoni auspici per la città

E’ in corso, alle Clarisse, la cerimonia del Confuoco; il corteo è partito alle 10 da piazza Cavour; la cerimonia terminerà in piazza Escrivà con l’accensione dell’augurale alloro e ulivo.

Ad aprire il corteo oil Corpo bandistico Città di Rapallo”, il Gruppo storico di Rapallo, il Gruppo storico di Voltri, il Gruppo Storico Sestrese. Durante la cerimonia alle Clarisse ci sarà “Lo scambio di consegna tra i Sestrieri” e la premiazione da parte del Lions Club Rapallo dell’11° Memorial intitolato al sindaco Rinaldo Turpini, la rappresentazione da parte del dottor Aldo Piccardo, quale portavoce del popolo, delle lamentele dei cittadini al sindaco-Doge Elisabetta Ricci. Tra gli altri, hanno partecipato alla manifestazione gli assessori Fabio Mustorgi, Eugenio Brasey, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, i consiglieri Elisabetta Lai e Francesco Angiolani. La manifestazione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione culturale “Caroggio Drito”.

