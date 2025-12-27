Recco: chiusura dell’anno giubilare al Santuario del Suffragio

Il santuario dedicato a Recco alla Madonna del Suffragio, è stato designato, con altri tre templi nella diocesi di Genova, chiesa giubilare. Un privilegio che ha attirato pellegrini non solo dalla Liguria. Questa sera la solenne chiusura. Dalla parrocchia di San Giovanni Battista è partita la processione aperta dal Santo Cristo, recentemente incoronato in Vaticano da Papa Leone. La cerimonia è stata presieduta da dom Francesco Pepe, priore del monastero benedettino olivetano di San Prospero e celebrata con l’arciprete della parrocchia e rettore del santuario don Giuseppe Guastavino, Alla cerimonia di chiusura del Giubileo erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo, la Confraternita del Suffuagio con il priore Rosa Zerega e Anton Livio Meus, priore della Confraternita di San Michele dove il Santo Cristo viene custodito dal 1339, anno in cui portato a Recco da pellegrini provenzali diretti a Roma.

(Foto di Aldo Zerega)

