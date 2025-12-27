Recco: Polizia locale, al via un concorso per l’assunzione di un agente

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il Comune di Recco ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore di Polizia Locale. Il concorso, per esami, è aperto ai candidati in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra i requisiti figurano inoltre il possesso di patenti A e B, l’idoneità psico-fisica al servizio e le condizioni necessarie per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

