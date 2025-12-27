Sestri: al via il rinnovo dei pass Ztl, Zsl e bolllini: tempi e modalità

A partire dal 1° gennaio prende ufficialmente il via il rinnovo dei pass ZTL, ZSL e dei bollini di sosta nel Comune di Sestri Levante. La procedura riguarda i permessi di accesso alle Zone a Traffico e Sosta Limitata, il bollino rosso, riservato ai residenti e Comune, e il bollino giallo, riservato ai titolari di attività economiche e non profit e ai loro dipendenti con sede nel Comune.

Il rinnovo potrà essere effettuato online tramite l’apposito portale dedicato all’indirizzo https://pass.brav.it/SestriLevante/FrontOffice. Completando la procedura il pass verrà spedito direttamente al domicilio del richiedente senza alcun costo aggiuntivo.

» leggi tutto su www.levantenews.it