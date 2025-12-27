SONDAGGIO Eccellenza e Promozione, chi vince il campionato?

Eccellenza e Promozione hanno raramente visto un affollamento in vetta come in questa stagione. Difficile capire alla fine chi la spunterà. Ecco quindi il sondaggio proposto da IVG, un “gioco” per capire le sensazioni di addetti ai lavori e appassionati su due tornei particolarmente avvincenti. Il link per esprimere il proprio parere (QUI).

Si potrà votare fino alla mezzanotte del 5 gennaio. I campionati ricominceranno l’11 gennaio, ma nel giorno dell’Epifania ci sarà la finale regionale della Coppa Italia tra Pietra Ligure e Fezzanese alla Sciorba di Genova, un match il cui esito potrebbe spostare le valutazioni.

