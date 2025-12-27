Spezia-Pescara, sfida che pesa come una finale. Cinque anni fa l’ultimo incrocio, sorrise agli aquilotti

Smaltiti i giorni di Natale, è tempo di campionato e per lo Spezia sarà sfida salvezza, importantissima, forse addirittura cruciale per tutto quello che verrà.

Arriva il Pescara fanalino di coda ma reduce dalla vittoria interna con la Reggiana che regala linfa e convinzioni alla squadra di mister Gorgone, peraltro squalificato e dunque non in panchina all’Alberto Picco. Per lo Spezia gara solo da vincere per poi tuffarsi nel calciomercato tra giocatori scontenti, altri in partenza e altri ancora in arrivo per un gennaio che in campo darà il via al girone di ritorno con la sempre difficoltosa trasferta di Bolzano.

