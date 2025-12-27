Spezia, tre punti per respirare, non per sorridere. Anche la Samp vince e la classifica si fa cortissima

Un sorriso proprio a tempo scaduto al termine di una partita che non finirà negli annali (eufemismo) ma che lo Spezia quanto meno porta a casa in qualche modo, compiendo un piccolo balzo in avanti nella sanguinosa corsa salvezza, ancor più rusticana, se possibile, degli ultimi anni. Soffermarsi però alla sola estetica della graduatoria sarebbe sbagliato quanto sottolineare oltre misura la vittoria odierna che porta punti, ben tre e sia ben chiaro che sono tanta roba, ma non molto altro. Per fortuna c’è Roberto Donadoni che, anche compiendo scelte non scontate come quella di confermare Beruatto in quel ruolo o quella di inserire Comotto come primo cambio (tutti si attendevano Nagy) quando Bandinelli ha alzato bandiera bianca, con la sua inesorabile pacatezza inquadra meglio di tutti il contesto di una vittoria che pesa perché è uno scontro diretto ma che, parole sue, fa pensare ci sia tanto da lavorare. Sia in campo, dove la squadra fatica a fare un calcio ragionato e armonico, che fuori, dove il mercato incombe e non attenderà tentennamenti. Soprattutto perché, una volta esaurite le ferie, si gioca subito dopo la Befana e per lo Spezia la sfida è un altro scontro diretto oltretutto su un campo difficilissimo per tutti come quello di Bolzano. Contro Castori, vecchia volpe della categoria, se ti presenti senza l’adeguata armatura finisce malissimo. Cose già viste.

Ma, aspettando di comprendere che fine farà Salvatore Esposito la cui cessione non sembra più nemmeno in dubbio e per la quale le varianti sono solo rappresentate dalle contropartite economiche e dalla data dell’addio, almeno il pomeriggio calcistico rimanda a casa i 9mila del “Picco” con un sorriso, arrivato proprio all’ultimo respiro: un risultato importante non tanto perché permette a Hristov e compagni di uscire dalla zona retrocessione visto che le distanze sono ridottissime quanto perché una non vittoria avrebbe creato una spirale di tristezza che sarebbe anche sfociata in malcontento e anche nella difficoltà di andare a convincere i possibili nuovi acquisti della bontà del progetto. Chi sarebbe mai venuto con la squadra così in fondo alla classifica e incapace di battere un modestissimo Pescara davanti al proprio pubblico? Già non sarà facile così visto che non manca la concorrenza e la necessità di dover accelerare le tempistiche d’intervento non aiuta chi ha bisogno di cambiare molto. Perché i cinque acquisti previsti per gennaio dichiarati dal direttore sportivo nel post partita diagnosticano questa esigenza: mettere le mani in modo profondo a una rosa che nel girone di andata ha fatto male.

