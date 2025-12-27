Un ginepro e un acero per Emma e Arianna, la prima con i cognomi di papà e di mamma

Un ginepro e un acero campestre messi a dimora nello spiazzo verde antistante l’attuale sede degli uffici comunali di Maissana, a Cembrano. La piccola cerimonia è avvenuta nei giorni scorsi nel comune dell’alta Val di Vara, grazie al fatto che anche quest’anno il nucleo di Varese Ligure dell’Arma dei Carabinieri Forestale, ha donato al Comune le due piante, in occasione della Festa degli Alberi.

Anche quest’anno, pertanto, la giunta comunale presieduta dal sindaco Egidio Banti ha deciso di di dedicarle idealmente ai nuovi nati del Comune, ovvero due bambine: Emma Zappettini di Cembrano e Arianna Ghiorzo Stanchi di Maissana. Arianna, nata pochissimi giorni prima di Natale, è la prima cittadina del Comune che, per volontà dei genitori, porterà i cognomi di entrambi. È stata infatti applicata per la prima volta dall’anagrafe comunale la legge che lo consente.

