COMMENTA
CONDIVIDI

Un laboratorio per scoprire la rivoluzione della fotografia, appuntamento al CAMeC

Un laboratorio per scoprire la rivoluzione della fotografia, appuntamento al CAMeC

"Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani" in mostra fino a primavera al Camec

Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia in occasione della nuova mostra temporanea “Fotosintesi. Fotografie dalla Collezione Sozzani” a cura di Maddalena Scarzella promossi dall’Associazione Amici del CAMeC.

Venerdì 2 gennaio alle 17 è previsto un laboratorio didattico rivolto ai bambini fra i 7 e i 12 anni dedicato alla mostra in esposizione: la mostra “Fotosintesi” sarà, infatti, il punto di partenza per esplorare le molteplici sfaccettature del medium fotografico. Attraverso le opere della collezione di Carla Sozzani, i bambini scopriranno com’è nata la fotografia e come ha rivoluzionato la storia dell’arte, che cos’è una collezione fotografica e come si costruisce e i generi e le sperimentazioni artistiche legate e questo linguaggio. Visita, linguaggio tecnico e giochi ludici si intrecceranno per un’esperienza partecipata e coinvolgente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com