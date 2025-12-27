Un laboratorio per scoprire la rivoluzione della fotografia, appuntamento al CAMeC

Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia in occasione della nuova mostra temporanea “Fotosintesi. Fotografie dalla Collezione Sozzani” a cura di Maddalena Scarzella promossi dall’Associazione Amici del CAMeC.

Venerdì 2 gennaio alle 17 è previsto un laboratorio didattico rivolto ai bambini fra i 7 e i 12 anni dedicato alla mostra in esposizione: la mostra “Fotosintesi” sarà, infatti, il punto di partenza per esplorare le molteplici sfaccettature del medium fotografico. Attraverso le opere della collezione di Carla Sozzani, i bambini scopriranno com’è nata la fotografia e come ha rivoluzionato la storia dell’arte, che cos’è una collezione fotografica e come si costruisce e i generi e le sperimentazioni artistiche legate e questo linguaggio. Visita, linguaggio tecnico e giochi ludici si intrecceranno per un’esperienza partecipata e coinvolgente.

