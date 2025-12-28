Camogli: contributo alla Rari Nantes, il Comune chiede parere ad un legale

La fine dei lavori di copertura della piscina comunale di Camogli sono previsti nel settembre 2026 e, visto che ad oggi sono stati effettuati solo lavori (costo 3.175.982 euro) di demolizione, si spera non vi siano ritardi. E’ nato però un problema, che poteva essere previsto e risolto prima. La Rari Nantes Camogli, concessionaria della piscina, per proseguire l’attività agonistica ha preso in temporanea concessione l’impianto natatorio di Punta Sant’Anna a Recco. E, per sostenere il costo, ha chiesto un contributo straordinario (nella determina del Comune non quantificato). Il Comune non lo nega. Ma vuole essere sicuro di poterlo erogare in quanto: “ha la necessità di garantirsi idonea assistenza tecnico-giuridica con predisposizione di idoneo parere, ritenuto necessario al fine di assicurare il miglior perseguimento dell’interesse pubblico e prevenire rischi di contenzioso, per l’eventuale rilascio di contributo, che per le sue caratteristiche di eccezionalità e rilevanza, non è assimilabile ai contributi ordinari erogati con cadenza annuale a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Ritenuto quindi che, per affrontare tale complessità, il Comune ha necessità di avvalersi del supporto tecnico legale al RUP da parte di un avvocato esperto in diritto amministrativo”.

Per chiarire la situazione il Comune ha dato incarico all’avvocato Corrado Augusto Mauceri di esprimere un parere (costo euro 5.106,92).

