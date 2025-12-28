Cartoline dalle Cinque Terre: borghi incantevoli, tanti turisti e stazioni piene

Tempo di feste: il Natale è appena passato e Capodanno è alle porte. Un’occasione, per chi ha potuto fermarsi e godere di ferie, per riscoprire i territori vicini oppure — come nel caso di turisti francesi e tedeschi — di avventurarsi nelle bellezze della Liguria e delle Cinque Terre.

Oggi, complice una giornata tipicamente invernale, scandita da un cielo terso e da un’aria fresca, i visitatori sono stati numerosissimi in ogni borgo delle Cinque Terre, e qualcuno non ha certamente disdegnato i sentieri, compresa la Via dell’Amore, dove il passaggio è stato lento e senza ingorghi.

