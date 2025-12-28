Chiavari: a gennaio il nuovo corso di lettura ad alta voce della compagnia dei Menditanti

Con l’arrivo del nuovo anno si preannunciano le prime novità nelle iniziative della compagnia dei Menditanti, una delle più longeve e strutturate realtà teatrali del territorio. A partire da gennaio prenderà il via un nuovo corso di lettura ad alta voce, articolato in cinque appuntamenti fissati per il 20 gennaio, il 3 e il 17 febbraio e il 3 e il 17 marzo. Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle 17:30, presso la sala presidenziale della Società Economica di Chiavari.

Parallelamente, procedono le attività dei corsi di teatro tenuti all’auditorium della Filarmonica di Largo Pessagno. Per quanto riguarda il percorso dedicato ai bambini, si sta lavorando alla realizzazione dello spettacolo “Pinocchio”, dopo il successo dello scorso anno di “Veniamo da Oz”, frutto della riscrittura collettiva della celebre storia insieme ai più piccoli. Stanno, inoltre, prendendo piede anche le attività rivolte agli adulti, con cui nel passato è stata realizzata una serata di atti unici e preparato un copione drammatico tratto da un racconto di Robert Bloch, noto sceneggiatore di Psycho di Hitchcock.

